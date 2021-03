Lecce | Delvecchio nuovo ds del settore giovanile | “Orgoglioso di poter imparare da Corvino”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 10 marzo 2021) L'ex centrocampista della Sampdoria Gennaroè ilds deldel. Il dirigente ha parlato di quella che sarà la sua nuova avventura ai microfoni di Calcio: "Quando arrivai acome ds delle giovanili, il presidente Sticchi Damiani mi assicurò che nel corso delle annate ci sarebbe stata grande profusione di energie, fisiche mentali ed economiche, sul. Questo perché per lui il futuro del club sarebbe stato, ed è, nei giovani.? Mi sta facendo crescere tanto perché sta mettendo a disposizione di tutti noi la sua grande esperienza, i suoi 40 anni di calcio fatti in un certo modo. Non posso che esseredi lavorare con lui e non ...