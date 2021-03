La Formula 1 vuole ridurre al minimo l’uso di plastica

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 9 marzo 2021) Il rispetto per l’ambiente e per il pianeta che abitiamo è di fondamentale importanza. Tutti, con piccoli gesti quotidiani, possiamo fare qualcosa e apportare il nostro contributo positivo. Così anche la1 ha deciso di utilizzare il meno possibile la: dalle bottigliette fino ai pass plastificati.1 Drive To Survive: Netflix annuncia la terza stagione La1 e la, quale l’impegno preso? L’impegno preso dalla1 è davvero da applaudire. Stop alinutile ed eccessivo diche va solo ad inquinare e oramai non è nemmeno tanto funzionale. La F1 ha come obiettivo quello di diventare carbon neutral (ovverole emissioni di CO2) dal 2030. Per farlo deve quindi ...