Isola dei Famosi 2021, Akash Kumar litiga con gli autori e minaccia di andarsene (Di martedì 9 marzo 2021) Il modello Akash Kumar non ci sta e ha espresso tutto il suo disappunto nel corso di una diretta Instagram con gli amici Marina La Rosa e Luca Vismara, entrambi ex gieffini. Il modello dopo aver visto la clip di presentazione che gli autori dell’Isola dei Famosi 2021 hanno preparato per lui si è arrabbiato moltissimo e ha dichiarato di essere pronto a pagare le penare e a non partire. Il motivo? Nella clip viene dipinto solo come un modello bellissimo, quando dietro c’è molto altro; è una persona intelligente, ha dichiarato, e da nessuna parte della clip si evince questo. “Ho litigato con gli autori, devo prendere una decisione… Perché sei top model mi hanno chiesto, perché… Basta che vai su Wikipedia” ha tuonato il modello. E ancora, chiedendo ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 9 marzo 2021) Il modellonon ci sta e ha espresso tutto il suo disappunto nel corso di una diretta Instagram con gli amici Marina La Rosa e Luca Vismara, entrambi ex gieffini. Il modello dopo aver visto la clip di presentazione che glidell’deihanno preparato per lui si è arrabbiato moltissimo e ha dichiarato di essere pronto a pagare le penare e a non partire. Il motivo? Nella clip viene dipinto solo come un modello bellissimo, quando dietro c’è molto altro; è una persona intelligente, ha dichiarato, e da nessuna parte della clip si evince questo. “Hoto con gli, devo prendere una decisione… Perché sei top model mi hanno chiesto, perché… Basta che vai su Wikipedia” ha tuonato il modello. E ancora, chiedendo ...

