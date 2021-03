International Women’s Week, parla Alice Coffin: «La Francia fa finalmente i conti con gli abusi in famiglia» (Di martedì 9 marzo 2021) Autrice, giornalista, militante femminista e politica, Alice Coffin lavora come consigliera al Comune di Parigi, non senza qualche controversia. Innanzitutto perché condivide un ufficio con Christophe Girard, ex vicesindaco di Parigi a capo della cultura per il comune della capitale francese, di cui ha più volte chiesto pubblicamente le dimissioni per aver sostenuto a lungo lo scrittore accusato di pedofilia Gabriel Matzneff. Ma in Italia Coffin ha fatto discutere soprattutto per un suo libro, Le Génie lesbien, pubblicato nel 2020 e criticato perché utilizza un linguaggio per certi versi ostile nei confronti degli uomini e invita a non leggere più autori maschili e a non vederne più i film. Oggi una Alice Coffin sorridente e affabile dice che quelle frasi sono state prese fuori contesto. «Per ... Leggi su open.online (Di martedì 9 marzo 2021) Autrice, giornalista, militante femminista e politica,lavora come consigliera al Comune di Parigi, non senza qualche controversia. Innanzitutto perché condivide un ufficio con Christophe Girard, ex vicesindaco di Parigi a capo della cultura per il comune della capitale francese, di cui ha più volte chiesto pubblicamente le dimissioni per aver sostenuto a lungo lo scrittore accusato di pedofilia Gabriel Matzneff. Ma in Italiaha fatto discutere soprattutto per un suo libro, Le Génie lesbien, pubblicato nel 2020 e criticato perché utilizza un linguaggio per certi versi ostile nei confronti degli uomini e invita a non leggere più autori maschili e a non vederne più i film. Oggi unasorridente e affabile dice che quelle frasi sono state prese fuori contesto. «Per ...

