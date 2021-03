Infortunio Ghoulam, il prof. Mariani: «La sua carriera non è a rischio» (Di martedì 9 marzo 2021) Il professor Pierpaolo Mariani parla delle condizioni di Faouzi Ghoulam dopo l’operazione al crociato sinistro: le sue dichiarazioni Il professor Pierpaolo Mariani della clinica Villa Stuart ha parlato a Radio Punto Nuovo dell‘Infortunio di Ghoulam. «I tifosi del Napoli possono stare tranquilli: quella di Ghoulam è stata una classica rottura del crociato, con interessamento dei legamenti. Dovrebbe tornare tutto nella norma in un paio di mesi. Molto dipenderà da come il calciatore, poi, risponderà alla riabilitazione e al percorso di recupero. Nel giro di 4-5 mesi, comunque, Ghoulam tornerà come quello di prima. Se la sua carriera sia a rischio? Assolutamente no. Non è mica un ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 marzo 2021) Ilessor Pierpaoloparla delle condizioni di Faouzidopo l’operazione al crociato sinistro: le sue dichiarazioni Ilessor Pierpaolodella clinica Villa Stuart ha parlato a Radio Punto Nuovo dell‘di. «I tifosi del Napoli possono stare tranquilli: quella diè stata una classica rottura del crociato, con interessamento dei legamenti. Dovrebbe tornare tutto nella norma in un paio di mesi. Molto dipenderà da come il calciatore, poi, risponderà alla riabilitazione e al percorso di recupero. Nel giro di 4-5 mesi, comunque,tornerà come quello di prima. Se la suasia a? Assolutamente no. Non è mica un ...

