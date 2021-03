Immobile | finalmente domani la consegna della Scarpa d’oro Il comunicato della Lazio

(Di martedì 9 marzo 2021)sarà una giornata molto speciale per Ciroe tutto il mondo. Il bomber biancoceleste verrà premiato durante una cerimonia ufficiale in Campidoglio per la conquista, arrivata grazie ai 36 gol dello scorso campionato, eguagliando il record di Gonzalo Higuain, e trascinando i biancocelesti alla conquistaqualificazione in Champions League. Questo ildel club: “La S.S.comunica chealle ore 12:00, presso la sala Giulio Cesare del Campidoglio, la Sindaca di Roma Virginia Raggi ed il PresidenteS.S.Claudio Lotito consegneranno il trofeo ...

LAZIOè arrivato il giorno della premiazione. La Lazio , con una nota apparsa sul sito, ha comunicato che domani Ciroriceverà la Scarpa D'Oro in Campidoglio. All'evento ...Ma contro i gialloblù abbiamopotuto notare il prospetto di un terzino da sempre ... smarcamento dall'avversario, e gran destro all'incrocio che ha costretto Silvestri a rimanere. ...Domani in Campidoglio la premiazione di Ciro Immobile: al bomber verrà consegnata la Scarpa d’oro 2019/20. In un periodo di appannamento, finalmente una boccata d’aria fresca ...L'appuntamento è per mercoledì, in Campidoglio. Ecco dove e quando l'attaccante della Lazio Ciro Immobile riceverà mercoledì la Scarpa d'Oro vinta ...