Il Cts al governo: serve la zona rossa automatica se si supera una certa soglia (Di martedì 9 marzo 2021) AGI - zona rossa automatica appena si supera la soglia dei 250 casi su 100 mila abitanti in 7 giorni. Una zona rossa che sia però totale, rafforzata, con misure stringenti perché ad oggi in molte realtà non è così. Questa, secondo quanto apprende l'AGI da fonti del Cts, l'indicazione data al governo dal Comitato tecnico scientifico nella riunione che si è tenuta stamattina alla luce dell'aumento dei contagi dovuti alle varianti. Il passaggio in zona rossa (non solo scuole chiuse), ha raccomandato il Cts, deve essere quindi automatico e non a discrezione del governatore come prevede ora il dpcm. Non solo: zone rosse in tutta Italia nei weekend, come a Natale, da subito e fino a che l'incidenza non scenderà di molto.

