Guenda Goria lotta contro una malattia | “Per mesi ho sottovalutato i sintomi”

(Di martedì 9 marzo 2021) Ex protagonista del GFVIPha lasciato il reality prima del previsto ma ha continuato a seguire e sostenere la mamma, Maria Teresa Ruta, uscita quasi alla fine del format.ha rivelato in questi giorni d’aver scoperto di soffrire di una grave patologia, l’endometriosi, che colpisce tantissime donne al mondo e che nei casi più gravi può provocare l’infertilità o anche gravi forme tumorali.solonotizie24: “Condivido questa battaglia personale” La figlia di Maria Tersa Ruta approfitta del mese dedicato all’endometriosi per rendere noto d’essere affetta da questa patologia e invita tutte a non trascurare nessun sintomo e dare precedenza alla prevenzione: “Marzo e’ il mese dedicato ad unacon la quale ho ...

L'ex concorrente del Grande Fratello Vipsui social parla della sua malattia, la endometriosi: "Per tanti mesi ho sottovalutato i miei sintomi attribuendoli allo stress. Mi raccomando a tutte le donne". "Marzo è il mese dedicato ...Stava per collegarsi con Denis Dosio equando è intervenuta sui social in modo allarmante. Aveva un forte dolore in faccia e un gonfiore, per questa ragione ha chiesto un aiuto. Ha ...Guenda Goria, protagonista del Grande Fratello Vip attraverso il social confessa che sta combattendo contro una malattia. Guenda Goria infatti soffre di endometriosi: “Per tanti mesi ...L’ex concorrente del Grande Fratello Vip Guenda Goria sui social parla della sua malattia, la endometriosi: “Per tanti mesi ho sottovalutato i miei sintomi attribuendoli allo stress. Mi raccomando a t ...