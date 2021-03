Ecco perché la variante sudafricana del coronavirus preoccupa più delle altre

Leggi su wired

(Di martedì 9 marzo 2021) (immagine: Pixabay)Le protagoniste indiscusse di questa fase della pandemia sono sicuramente le varianti del. E are maggiormente la comunità scientifica sono le cosiddette inglese,e brasiliana, ormai diffuse anche in diverse aree del nostro paese. A monitorarle è l’Istituto superiore di sanità, secondo cui i vaccini finora disponibili risulterebbero essere pienamente efficaci contro lainglese, ma meno per quella brasiliana e, mentre per quanto riguarda i farmaci in uso e in sperimentazione alcuni anticorpi monoclonali potrebbero perdere efficacia. A far luce sulla questione sono ora gli esperti della Columbia University che, in un nuovo studio pubblicato su Nature, suggeriscono come ilstia evolvendo in modo tale da ...