Covid Usa, per la prima volta da novembre meno di mille morti in un giorno (Di martedì 9 marzo 2021) Per la prima volta da fine novembre negli Stati Uniti sono stati registrati meno di mille morti a causa del Covid in 24 ore. Secondo il conteggio della Johns Hopkins University, ieri si sono contate 749 vittime per il coronavirus, una cifra lontanissima dal picco di 4.473 morti registrati il 12 gennaio scorso. L’ultima volta che si erano contati meno di mille morti – 822 – era stato il 29 novembre scorso. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 marzo 2021) Per lada finenegli Stati Uniti sono stati registratidia causa delin 24 ore. Secondo il conteggio della Johns Hopkins University, ieri si sono contate 749 vittime per il coronavirus, una cifra lontanissima dal picco di 4.473registrati il 12 gennaio scorso. L’ultimache si erano contatidi– 822 – era stato il 29scorso. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

RobertoBurioni : Il ritardo nelle vaccinazioni dell'EU è una pagina nera nella storia dell'Unione, che costerà tanti morti evitabili… - MediasetTgcom24 : Covid, Usa: Texas e Mississippi revocano l'obbligo delle mascherine #texas - NicolaPorro : “La legge americana non dice che se il governo ordina di stare in casa, si deve obbedire”. Da noi invece... ??… - danieledv79 : RT @Corriere: Mattarella si vaccina oggi allo Spallanzani di Roma. Usa, meno di mille morti in un gio... - Giacometta3 : RT @Corriere: Mattarella si vaccina oggi allo Spallanzani di Roma. Usa, meno di mille morti in un gio... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Usa Covid Usa, per la prima volta da novembre meno di mille morti in un giorno ... ieri si sono contate 749 vittime per il coronavirus Per la prima volta da fine novembre negli Stati Uniti sono stati registrati meno di mille morti a causa del Covid in 24 ore. Secondo il conteggio ...

Magaldi: liberi tutti, oppure avremo 10 anni di lockdown "Chi oggi vorrebbe l'ennesimo lockdown, che è una falsa soluzione, usa il pretesto del Covid per assestare l'ultimo colpo alla nostra libertà: è l'ennesima battaglia, nella lunga guerra scatenata contro la democrazia dagli anni '60, a partire dagli omicidi dei ...

Covid Usa, superati i 29 milioni di contagi Adnkronos Export, batosta da Covid in 12 mesi 84 milioni persi Quanto è costato finora il Covid per l'export di Caserta in termini di fatturato? Nei primi nove mesi del 2020 il conto presentato dalla pandemia ammonta a 84 milioni di euro.

Borsa: i future europei prendono fiato, occhi su tassi e aste Usa Dopo la chiusura in volata di ieri (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 mar - Future europei attorno alla parita' dopo la seduta in forte rialzo di ieri con gli acquisti, favoriti dalle speranz ...

... ieri si sono contate 749 vittime per il coronavirus Per la prima volta da fine novembre negli Stati Uniti sono stati registrati meno di mille morti a causa delin 24 ore. Secondo il conteggio ..."Chi oggi vorrebbe l'ennesimo lockdown, che è una falsa soluzione,il pretesto delper assestare l'ultimo colpo alla nostra libertà: è l'ennesima battaglia, nella lunga guerra scatenata contro la democrazia dagli anni '60, a partire dagli omicidi dei ...Quanto è costato finora il Covid per l'export di Caserta in termini di fatturato? Nei primi nove mesi del 2020 il conto presentato dalla pandemia ammonta a 84 milioni di euro.Dopo la chiusura in volata di ieri (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 mar - Future europei attorno alla parita' dopo la seduta in forte rialzo di ieri con gli acquisti, favoriti dalle speranz ...