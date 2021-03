Coppa del mondo di sciabola: la scherma è tornata (Di martedì 9 marzo 2021) È trascorso un anno da quando la scherma è stata costretta a fermarsi per l’epidemia di coronavirus. Finalmente è giunta l’ora di tornare in pedana. Si riparte dall’Ungheria, da Budapest, dove giovedì 11 marzo scatterà la Coppa del mondo di sciabola che vedrà impegnati sia gli uomini che le donne. Si tratta di un torneo che ha una certa valenza perché valido per le qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La nazionale italiana da questo punto di vista non ha nulla da temere poiché ha già ottenuto il pass per i Giochi olimpici. Dunque questa competizione potrà essere affrontata come test concreto in vista dei prossimi impegni. Giovanni Sirovich, commissario tecnico dell’Italia della sciabola, ha svelato che c’è una grande emozione in vista del ritorno in pedana dopo un anno di stop. Ha ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 9 marzo 2021) È trascorso un anno da quando laè stata costretta a fermarsi per l’epidemia di coronavirus. Finalmente è giunta l’ora di tornare in pedana. Si riparte dall’Ungheria, da Budapest, dove giovedì 11 marzo scatterà ladeldiche vedrà impegnati sia gli uomini che le donne. Si tratta di un torneo che ha una certa valenza perché valido per le qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La nazionale italiana da questo punto di vista non ha nulla da temere poiché ha già ottenuto il pass per i Giochi olimpici. Dunque questa competizione potrà essere affrontata come test concreto in vista dei prossimi impegni. Giovanni Sirovich, commissario tecnico dell’Italia della, ha svelato che c’è una grande emozione in vista del ritorno in pedana dopo un anno di stop. Ha ...

