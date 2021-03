Atalanta, con lo Spezia è obbligatorio riprendersi il quarto posto (Di martedì 9 marzo 2021) Serie A di nuovo in campo il prossimo venerdì per la 27esima giornata: l’anticipo serale sarà Atalanta-Spezia. Appuntamento al Gewiss Stadium di Bergamo il 12 Marzo alle ore 20:45. Dopo la sconfitta contro la capolista Inter, i ragazzi di Gian Piero Gasperini sono al momento scivolati fuori dalla zona che vale la Champions League. La coppa dalla grandi orecchie è perennemente nei pensieri dei nerazzurri da un paio di giorni, poiché martedì 16 Marzo saranno poi impegnati a Valdebebas nel ritorno degli ottavi di finale contro il Real Madrid, tredici volte vincitore della competizione. Lo Spezia invece si è reso fin qui protagonista di una grande annata, ma per la salvezza la strada è ancora lunga ed impervia. Come già visto nell’incrocio di Cesena (si giocava in campo neutro) nella gara di andata, i bianconeri sono capaci di impensierire ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 9 marzo 2021) Serie A di nuovo in campo il prossimo venerdì per la 27esima giornata: l’anticipo serale sarà. Appuntamento al Gewiss Stadium di Bergamo il 12 Marzo alle ore 20:45. Dopo la sconfitta contro la capolista Inter, i ragazzi di Gian Piero Gasperini sono al momento scivolati fuori dalla zona che vale la Champions League. La coppa dalla grandi orecchie è perennemente nei pensieri dei nerazzurri da un paio di giorni, poiché martedì 16 Marzo saranno poi impegnati a Valdebebas nel ritorno degli ottavi di finale contro il Real Madrid, tredici volte vincitore della competizione. Loinvece si è reso fin qui protagonista di una grande annata, ma per la salvezza la strada è ancora lunga ed impervia. Come già visto nell’incrocio di Cesena (si giocava in campo neutro) nella gara di andata, i bianconeri sono capaci di impensierire ...

