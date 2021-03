ATA, colleghi in quarantena. Dirigente può spostare di plesso un collaboratore scolastico? (Di martedì 9 marzo 2021) Emergenza Coronavirus: a volte è difficile districarsi tra la normativa, a volte si è alla ricerca di una motivazione per alcuni provvedimenti come il caso del collega ATA costretto a prestare servizio per un breve periodo di tempo in plesso diverso rispetto al quale era stato precedentemente assegnato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 9 marzo 2021) Emergenza Coronavirus: a volte è difficile districarsi tra la normativa, a volte si è alla ricerca di una motivazione per alcuni provvedimenti come il caso del collega ATA costretto a prestare servizio per un breve periodo di tempo indiverso rispetto al quale era stato precedentemente assegnato. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : ATA, colleghi in quarantena. Dirigente può spostare di plesso un collaboratore scolastico? - PolicyMaker_mag : Non possono ancora andare in pensione. Devono continuare a lavorare a stretto contatto con gli alunni. Sono gli ins… -