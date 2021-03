Arte: George Clooney, 'I marmi del Partenone devono essere restituiti alla Grecia' (2) (Di martedì 9 marzo 2021) (Adnkronos) - L'impegno del Premio Oscar è stato elogiato dall'attrice sudafricana naturalizzata inglese Janet Suzman, presidente del Comitato britannico per la riunificazione delle sculture del PArtenone, che fa campagna nel Regno Unito per la restituzione dei marmi. L'attrice citata dal quotidiano "Ta Nea" ha affermato che l'impegno di George Clooney nei loro confronti è stato un segnale positivo: "Questo è il cuore del patrimonio culturale della Grecia. Il British Museum ha messo i marmi in quarantena, ma un giorno li lascerà tornare a casa. Lo farà perché è la cosa giusta da fare. Invocare proprietà fittizie è qualcosa che un'istituzione rispettabile non può continuare a fare senza coprirsi un po' di ridicolo". Il British Museum deve mostrare "una suprema generosità di spirito" e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) (Adnkronos) - L'impegno del Premio Oscar è stato elogiato dall'attrice sudafricana naturalizzata inglese Janet Suzman, presidente del Comitato britannico per la riunificazione delle sculture del Pnone, che fa campagna nel Regno Unito per la restituzione dei. L'attrice citata dal quotidiano "Ta Nea" ha affermato che l'impegno dinei loro confronti è stato un segnale positivo: "Questo è il cuore del patrimonio culturale della. Il British Museum ha messo iin quarantena, ma un giorno li lascerà tornare a casa. Lo farà perché è la cosa giusta da fare. Invocare proprietà fittizie è qualcosa che un'istituzione rispettabile non può continuare a fare senza coprirsi un po' di ridicolo". Il British Museum deve mostrare "una suprema generosità di spirito" e ...

Advertising

SottoVoce_ : Lasciatemi guardare. Che io possa gioire d'Arte e Poesia, seppur non sempre comprese, esse ammirate rapiscono il mo… - wordsandmore1 : ? Da Monicelli a Comencini, da Sorrentino a George Clooney, oltre 300km di Cinema, Arte , Mitologia e Letteratura d… - George_Beurling : RT @galatacla: Omar è restato a Mosul sotto #ISIS. Ha continuato a scolpire nel seminterrato di casa sua. Dopo l'ISIS le sue opere hanno ri… - NellettaAugustu : RT @MariucciaPoli: ???? ???? “Si usano gli specchi per guardarsi il viso, e si usa l’arte per guardarsi l’anima.” — George B. Shaw… - TomokoKobayas11 : RT @MariucciaPoli: ???? ???? “Si usano gli specchi per guardarsi il viso, e si usa l’arte per guardarsi l’anima.” — George B. Shaw… -