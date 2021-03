A tutto De Ligt: “Buffon ha la testa di un 29enne. Imparo da CR7. E sull’italiano…” (Di martedì 9 marzo 2021) Non solo il racconto della sua bellissima fidanzata AnneKee, adesso Matthijs De Ligt parla in prima persona e lo fa ai microfoni del Telegraph raccontando alcuni aspetti della sua esperienza con la maglia della Juventus. Il difensore olandese ha affrontato diversi temi legati alla squadra e ai compagni in bianconero.De Ligt a 360°caption id="attachment 996495" align="alignnone" width="795" Juventus de Ligt (getty images)/captionIl racconto del difensore parte dalla scelta di approdare alla Juventus: "Ho fatto come a scuola in matematica: ho messo a confronto pro e contro, alla fine ho scelto la Juventus. In ogni partita devo dimostrare di essere all’altezza", ha spiegato De Ligt. "Se puoi difendere in Italia, puoi farlo ovunque. Sono dove voglio essere, dove posso imparare di più. In squadra ci sonno giocatori di ... Leggi su itasportpress (Di martedì 9 marzo 2021) Non solo il racconto della sua bellissima fidanzata AnneKee, adesso Matthijs Deparla in prima persona e lo fa ai microfoni del Telegraph raccontando alcuni aspetti della sua esperienza con la maglia della Juventus. Il difensore olandese ha affrontato diversi temi legati alla squadra e ai compagni in bianconero.Dea 360°caption id="attachment 996495" align="alignnone" width="795" Juventus de(getty images)/captionIl racconto del difensore parte dalla scelta di approdare alla Juventus: "Ho fatto come a scuola in matematica: ho messo a confronto pro e contro, alla fine ho scelto la Juventus. In ogni partita devo dimostrare di essere all’altezza", ha spiegato De. "Se puoi difendere in Italia, puoi farlo ovunque. Sono dove voglio essere, dove posso imparare di più. In squadra ci sonno giocatori di ...

