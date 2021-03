13 scatti inaspettati che mostrano che la sorpresa può essere dietro l’angolo

Leggi su virali.video

(Di martedì 9 marzo 2021) Ci sono tante cose al mondo che potrebbero sembrare, agli occhi di qualcuno che non le ha ma viste, impossibili e fantastiche. Eppure esistono. Hai mai visto un milione di dollari? Se lo hai fatto, buon per te, ma certo la maggior parte delle persone non hanno mai visto una tale cifra, eppure nessuno dubita della sua esistenza. Il mondo non smette, giorno dopo giorno, di sorprendere, di stupire, e con la tecnologia di cui disponiamo oggi basta solo uno smartphone per immortalare un paesaggio stupendo, una bellezza naturale, una costruzione maestosa o semplicemente qualcosa di tanto strano da sembrare impossibile. Le foto qui sotto sono la prova che in qualunque momento e in qualunque luogo si possono trovare ancora delle cose fantastiche che possono sorprenderci. 1. Una inaspettata “porta magica” lungo un sentiero in Scozia 2. La US Air Force non smette mai di stupire, creando delle ...