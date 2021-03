1 minuto in Borsa 9 marzo 2021

(Di martedì 9 marzo 2021) (Tele) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Buona la performance a Milano del comparto media (+2,64%). Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nel comparto immobiliare (-1,01%). Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +101 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,68%. Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Unione Europea annunciato il PIL, pari a -0,7%. In Italia, pubblicata la Produzione industriale con valore pari a 1%. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo della Cina, in previsione domani. Ancora domani è in programma il dato sulla Produzione industriale della Francia. Attesa una partenza positiva per ladi New York. In particolare, ...

Attesa una partenza positiva per ladi New York. In particolare, il future sull'S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 12.596,75 punti.Si attende un avvio negativo per ladi New York. In particolare, il future sull'S&P 500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 12.491 punti.