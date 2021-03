Verso lockdown nazionale e super zona rossa? (Di lunedì 8 marzo 2021) E' in arrivo una nuova stretta sul fronte del Covid proprio mentre l'Italia si colora di e di (da oggi le in sono solo sei fra le quali il ad eccezione della provincia di ). Oggi si è riunita a ... Leggi su leggo (Di lunedì 8 marzo 2021) E' in arrivo una nuova stretta sul fronte del Covid proprio mentre l'Italia si colora di e di (da oggi le in sono solo sei fra le quali il ad eccezione della provincia di ). Oggi si è riunita a ...

Advertising

Corriere : Nuova stretta anti Covid, oggi il vertice: si va verso weekend «chiusi» e coprifuoco anticipato - fattoquotidiano : CONTAGI A SCUOLA Inizia la serrata in mezza Italia. E il Ministero fa stare in Dad anche i figli dei lavoratori 'es… - LaStampa : Covid, verso il nuovo Dpcm: dall’estensione delle zone rosse a un lockdown nazionale. Ecco tutti gli scenari possib… - dopiot : RT @Newsinunclick: #lockdown quindi andiamo verso un altro #lockdown pensate se fosse stato #conte al #governo cosa sarebbe successo.. aspe… - debora09956225 : RT @La_manina__: Hanno fatto cadere un governo perché non faceva altro che emanare dpcm, erogare sussidi e imporre chiusure, per fare un nu… -