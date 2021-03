Un anno di botte e minacce dal compagno | 35enne “salvata” dai carabinieri di Cisano

(Di lunedì 8 marzo 2021) L’incubo di unadella zona di Madone si è concluso sabato mattina con l’arresto dell’exda parte deidiBergamasco. Un dramma lungo più difatto dida parte di quell’uomo che amava, finito in manette e messo ai domiciliari nell’abitazione dei genitori. Lui, 40enne, italiano come lei, era tornato dai suoi la scorsa estate dopo che l’ex fidanzata aveva deciso di lasciarlo. Una scelta presa a fatica, dopo una relazione che durava da anni, culminata nella decisione di andare a convivere per coronare il sogno di avere una famiglia. Ma invece quella casa insieme si rivela una sciagura per la giovane donna. È l’estate del 2019, e il suoinizia a insultarla, minacciarla e anche a picchiarla. A ...

