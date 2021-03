Tutto quello che le donne dicono (sul vino) (Di lunedì 8 marzo 2021) Lei e lui seduti a un tavolino. Ordinano un calice di vino rosso e una birra chiara. Il cameriere inevitabilmente porta la birra a lei e il rosso a lui. Lo schema si ripete uguale quando si tratta di scegliere un vino da regalare in enoteca. È per una signora? Il consiglio sarà di orientarsi su vini frizzanti e leggeri, profumati di fiori, bianchi, o meglio ancora rosati, perché, si sa, le donne sono principesse rosa. Ma è proprio così? Il gusto femminile in fatto di vini è così facilmente riconducibile a uno stereotipo? Lo abbiamo chiesto a vere e proprie signore del vino, che ci hanno proposto anche qualche bottiglia speciale da stappare l’8 marzo. C’è chi dice no Eppure, guardando i dati, emerge un “ritratto di signora” completamente diverso dall’immagine frivola e leggera (enologicamente parlando) che si vuole ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 8 marzo 2021) Lei e lui seduti a un tavolino. Ordinano un calice dirosso e una birra chiara. Il cameriere inevitabilmente porta la birra a lei e il rosso a lui. Lo schema si ripete uguale quando si tratta di scegliere unda regalare in enoteca. È per una signora? Il consiglio sarà di orientarsi su vini frizzanti e leggeri, profumati di fiori, bianchi, o meglio ancora rosati, perché, si sa, lesono principesse rosa. Ma è proprio così? Il gusto femminile in fatto di vini è così facilmente riconducibile a uno stereotipo? Lo abbiamo chiesto a vere e proprie signore del, che ci hanno proposto anche qualche bottiglia speciale da stappare l’8 marzo. C’è chi dice no Eppure, guardando i dati, emerge un “ritratto di signora” completamente diverso dall’immagine frivola e leggera (enologicamente parlando) che si vuole ...

trash_italiano : Il post #Sanremo2021 è la cosa più bella di tutte perché i cantanti, pienissimi, tirano fuori tutto quello che si s… - capuanogio : Era rigore. Poi in una vita precedente (nemmeno troppo lontana nel tempo) avendo il #Var a disposizione magari si… - juventusfc : MATCHDAY Tutto quello che c'è da sapere su #JuveLazio ?? - Rossetti4Emilia : @LiveNoneladUrso Aspetta e spera. I passi li ha fatti e sei stata fredda. Non è una che perde tempo con le viziate… - RiccardoModesti : RT @MarcelloLyotard: Povera patria Schiacciata dagli abusi del potere Di gente infame, che non sa cos'è il pudore Si credono potenti e gli… -