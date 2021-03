Tocca i fili dell’alta tensione, promessa del calcio muore sul colpo. Lo strazio del team: “Siamo devastati” (Di lunedì 8 marzo 2021) Una tragica notizia che ha profondamente scosso il club dell’AFC Fylde e tutto il calcio inglese. Uno dei giocatori delle giovanili del team, che milita nella National League North (la sesta serie inglese, attualmente equivalente alla nostra Promozione), è deceduto in seguito ad un terribile incidente verificatosi durante lo scorso fine settimana. Luke Bennett, 17 anni, è morto sabato sera dopo aver Toccato una linea elettrica con un palo di metallo. Il giovane stava cercando di recuperare un pallone sul terreno dell’Euxton Villa FC, a Chorley: lo riporta il Daily Star Online. Sul posto sono subito giunti i soccorsi, ma per il 17enne non c’è stato nulla da fare. La polizia del Lancashire ha confermato che il giovane calciatore è morto sul colpo. Altri due adolescenti sono rimasti feriti ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 8 marzo 2021) Una tragica notizia che ha profondamente scosso il club dell’AFC Fylde e tutto ilinglese. Uno dei giocatori delle giovanili del, che milita nella National League North (la sesta serie inglese, attualmente equivalente alla nostra Promozione), è deceduto in seguito ad un terribile incidente verificatosi durante lo scorso fine settimana. Luke Bennett, 17 anni, è morto sabato sera dopo averto una linea elettrica con un palo di metallo. Il giovane stava cercando di recuperare un pallone sul terreno dell’Euxton Villa FC, a Chorley: lo riporta il Daily Star Online. Sul posto sono subito giunti i soccorsi, ma per il 17enne non c’è stato nulla da fare. La polizia del Lancashire ha confermato che il giovane calciatore è morto sul. Altri due adolescenti sono rimasti feriti ...

