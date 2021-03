“Titanic” | il retroscena di cui non sapete | accadde sul set | episodio incredibile

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 8 marzo 2021)è uno dei film più famosi di sempre: è diventato un vero e proprio cult, ma c’è unsul set che forse non conoscete Ilsul set didi cui non si sa quasi nulla (Fonte Instagram)Chi non ha versato una lacrima almeno una volta nel vedere la drammatica storia d’amore fra Jack e Rose? Il colossal di James Cameron fa parte di diritto della storia del cinema mondiale. Vincitore di ben 11 Oscar (record assoluto), su 14 candidature (altro primato detenuto dalla pellicola), il film nel 2019 entra a far parte del National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti in quanto “culturalmente storico e significativo”. Sono tantissime le curiosità raccontate negli anni sul, tuttavia c’è uncapitato sul set poco noto. La ...