Stiamo vedendo l’Insigne migliore di sempre, ma non ce ne rendiamo conto (Di lunedì 8 marzo 2021) Il triennio di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli resta, più che un argomento attuale, un parametro di riferimento inevitabile sia per l’andamento in campionato sia per il rendimento di determinati giocatori. Molti dei quali sono rimasti intrappolati in una narrativa eterea, che ha trasmesso una sensazione di irripetibilità che forse è vera solo dal punto di vista tattico. Tra questi, inevitabilmente, c’è anche Lorenzo Insigne. Un giocatore verso cui da anni confluiscono le pretese di un ambiente scontento, che non lo reputa mai abbastanza talentuoso, determinante, caratterialmente forte e così via. Una parte di questi dubbi si è dissolta proprio con Sarri, quando in tre campionati segnò 38 reti, con il picco dei 18 gol raggiunto nella stagione 2016/17. E così ogni errore o gara in cui non è risultato decisivo diventa un’occasione per la dietrologia, il paragone sfrenato a cui ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 8 marzo 2021) Il triennio di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli resta, più che un argomento attuale, un parametro di riferimento inevitabile sia per l’andamento in campionato sia per il rendimento di determinati giocatori. Molti dei quali sono rimasti intrappolati in una narrativa eterea, che ha trasmesso una sensazione di irripetibilità che forse è vera solo dal punto di vista tattico. Tra questi, inevitabilmente, c’è anche Lorenzo Insigne. Un giocatore verso cui da anni confluiscono le pretese di un ambiente scontento, che non lo reputa mai abbastanza talentuoso, determinante, caratterialmente forte e così via. Una parte di questi dubbi si è dissolta proprio con Sarri, quando in tre campionati segnò 38 reti, con il picco dei 18 gol raggiunto nella stagione 2016/17. E così ogni errore o gara in cui non è risultato decisivo diventa un’occasione per la dietrologia, il paragone sfrenato a cui ...

