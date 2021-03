Space Jam 2: Pepe La puzzola non sarà nel sequel della Warner Bros. (Di lunedì 8 marzo 2021) Pepè la puzzola, personaggio dei Looney Tunes, non sarà in Space Jam 2, sequel dell'iconico film della Warner Bros. del 1996, a causa di numerose critiche ricevute. Space Jam 2, uno dei sequel più attesi di quest'anno, è al centro delle polemiche: il personaggio di Pepé la puzzola non apparirà nel film a causa di una scena troppo controversa per essere inserita nella pellicola. Secondo Deadline, pare che una scena di Space Jam: A New Legacy in cui era protagonista Greice Santo insieme a Pepé La puzzola non è stata inserita nel montaggio. La scena live-action è stata girata dal primo regista del film, Terence Nance, e contiene una parodia di Casablanca in cui la puzzola ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 8 marzo 2021) Pepè la, personaggio dei Looney Tunes, noninJam 2,dell'iconico film. del 1996, a causa di numerose critiche ricevute.Jam 2, uno deipiù attesi di quest'anno, è al centro delle polemiche: il personaggio di Pepé lanon apparirà nel film a causa di una scena troppo controversa per essere inserita nella pellicola. Secondo Deadline, pare che una scena diJam: A New Legacy in cui era protagonista Greice Santo insieme a Pepé Lanon è stata inserita nel montaggio. La scena live-action è stata girata dal primo regista del film, Terence Nance, e contiene una parodia di Casablanca in cui la...

Ultime Notizie dalla rete : Space Jam Space Jam 2: Pepe La puzzola non sarà nel sequel della Warner Bros. Space Jam 2 , uno dei sequel più attesi di quest'anno, è al centro delle polemiche: il personaggio di Pepé la Puzzola non apparirà nel film a causa di una scena troppo controversa per essere inserita ...

Space Jam 2 cancella Pepé le Pew, che "incoraggia la cultura dello stupro" ... e apparso in decine di cortometraggi (uno dei quali, For Scent - imental Reasons , vinse l'Oscar) e nel primo Space Jam . Si tratta di un personaggio "politicamente scorretto", che prende in giro, ...

LeBron sulle orme di Jordan: guarda le prime immagini di Space Jam La Gazzetta dello Sport Space Jam: a New Legacy – Pepé Le Pew rimosso dal film? Scoppia la polemica attorno al personaggio di Pepé le Pew, noto Looney Toons che potrebbe essere stato escluso da Space Jam: a New Legacy.

