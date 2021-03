“Non è l’Arena”, scontro in tv tra Sileri e Paragone sui vaccini: «Lo sai? Allora non parlare» (Di lunedì 8 marzo 2021) Sono volate parole grosse a “Non è l’Arena” su La7. Ospiti Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute e Gianluigi Paragone, ex senatore del M5s, che hanno discusso aspramente sul tema dei vaccini e i ritardi del governo precedente. «Allora non parlare. Servono gli attributi. Serve che l’Aifa dica: non preferibilmente, potenzialmente, niente condizionali: il vaccino funziona funziona con gli over 65? Bene, si fa», ha detto il tecnico di aria grillina. leggi anche l’articolo —> Covid, il bollettino di oggi: 20.765 nuovi casi e 207 morti, gli attuali positivi sono quasi 500mila «Dove siete stati nell’ultimo anno?», ha chiesto Gianluigi Paragone, ex senatore del MoVimento oggi leader di Italexit. «Le dosi sono rimaste in frigo perché non si sapeva quante ne ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 8 marzo 2021) Sono volate parole grosse a “Non è” su La7. Ospiti Pierpaolo, sottosegretario alla Salute e Gianluigi, ex senatore del M5s, che hanno discusso aspramente sul tema deie i ritardi del governo precedente. «non. Servono gli attributi. Serve che l’Aifa dica: non preferibilmente, potenzialmente, niente condizionali: il vaccino funziona funziona con gli over 65? Bene, si fa», ha detto il tecnico di aria grillina. leggi anche l’articolo —> Covid, il bollettino di oggi: 20.765 nuovi casi e 207 morti, gli attuali positivi sono quasi 500mila «Dove siete stati nell’ultimo anno?», ha chiesto Gianluigi, ex senatore del MoVimento oggi leader di Italexit. «Le dosi sono rimaste in frigo perché non si sapeva quante ne ...

Advertising

fattoquotidiano : Vaccini, lo scontro tra Paragone e Sileri a Non è l’Arena: “Siete degli incapaci!”. “Ma lo sai quanti sono i vaccin… - nieddupierpaolo : RT @GianniVezzani1: Non è l'arena, veleno puro di Vittorio Feltri contro Massimo Giletti: 'Le spiego come si pronuncia quella parola' https… - Europeo91785337 : RT @francotaratufo2: Ancora mi chiedo come sia stato possibile imbarcarlo...Pappagone. Vaccini, lo scontro tra Paragone e Sileri a Non è l’… - jobwithinternet : RT @GianniVezzani1: Non è l'arena, veleno puro di Vittorio Feltri contro Massimo Giletti: 'Le spiego come si pronuncia quella parola' https… - GianniVezzani1 : Non è L'Arena, l'inchiesta mascherine con la confessione di Antonella Appulo, la collaboratrice di Mario Benotti -

Ultime Notizie dalla rete : Non l’Arena Massimo Troisi, le frasi più divertenti tratte dai suoi film Sky Tg24