Movimento 5 Stelle | ecco chi mette alla porta Casaleggio

(Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Patti chiari, amicizia lunga. Se non si rispettano i patti, viene meno anche l’amicizia”: sono le parole del consigliere regionale delCinqueLuigi Cirillo rivolte a Davide. Nella guerra fredda interna allo schieramento grillino, Cirillo non ha dubbi sul fronte da occupare: quello dei “governisti” che hanno votato a favore del governo Draghi e che sposa in pieno la linea dettata da Luigi Di Maio, secondo il quale è scoccata l’ora di un“liberale, moderato, vicino alle aziende“. “Io sono anche europeista – aggiunge Cirillo – tra l’altro mi sono laureato in giurisprudenza con una tesi sul diritto comunitario“. Il consigliere regionale, a proposito delle spaccature interne al, lacosì: “Il ...

'Siamo in una fase finale': così viene descritto, nel giro dei 'big' del, lo scontro con Davide Casaleggio e la sua Associazione Rousseau. 'Sono giornate convulse di incontri, call e telefonate, probabile che si siano sentiti informalmente anche Beppe ...La monregalese Fabiana Dadone , ministro per le Politiche Giovanili e deputato del, ha pubblicato un post provocatorio e molto schietto sulla sua pagina Facebook e sul suo profilo Instagram. Un post in cui fa gli auguri per l'8 marzo, ma anche un'occasione per ...Napoli – “Patti chiari, amicizia lunga. Se non si rispettano i patti, viene meno anche l’amicizia”: sono le parole del consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle Luigi Cirillo rivolte a Davide ...“In questa legislatura, siamo riusciti a concretizzare uno degli obiettivi a cui come MoVimento 5 Stelle tenevamo maggiormente per garantire l’equità e la stabilità sociale, l’introduzione del Reddito ...