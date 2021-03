Meloni: «Draghi? In continuità con Conte. Tutto cambia perché nulla cambi» (video) (Di lunedì 8 marzo 2021) «In una nazione democratica non si limita la libertà delle persone con un atto amministrativo». Per questo, per Giorgia Meloni, il “primo segnale di discontinuità che era lecito aspettarsi dal governo Draghi” rispetto al governo Conte era la fine della stagione dei Dpcm. Invece, “Tutto cambia perché nulla cambi”. Meloni: «Draghi ha esordito in continuità con Conte» “Credo che questi siano i grandi interrogativi di questo tempo e mi dispiace che Mario Draghi abbia esordito in continuità con il lavoro di Conte“, ha sottolineato la leader di FdI, intervistata dall’Agenzia Vista. Meloni ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 8 marzo 2021) «In una nazione democratica non si limita la libertà delle persone con un atto amministrativo». Per questo, per Giorgia, il “primo segnale di dische era lecito aspettarsi dal governo” rispetto al governoera la fine della stagione dei Dpcm. Invece, “”.: «ha esordito incon» “Credo che questi siano i grandi interrogativi di questo tempo e mi dispiace che Marioabbia esordito incon il lavoro di“, ha sottolineato la leader di FdI, intervistata dall’Agenzia Vista....

