La Sardegna difende la zona bianca, partiti i test in porti e aeroporti (Di lunedì 8 marzo 2021) AGI File ordinate e nel rispetto del distanziamento, tempi d'attesa tutto sommato brevi, disagi contenuti e qualche caso di contagio prontamente individuato. È sembrato un 'esordio' positivo - stando almeno alle prime rilevazioni - quello dell'ordinanza del presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, che prevede per chi arriva in Sardegna un certificato di immunità o, in alternativa, un test rapido nei porti e aeroporti. Da un primo bilancio si registrano 1.382 arrivi nei vari scali. Al netto dei viaggiatori in regola con l'attestazione prevista e di quelli che si metteranno in isolamento o che faranno il test autonomamente entro le 48 ore, sono 597 le persone che si sono sottoposti a tampone antigenico a immunofluorescenza all'arrivo nelle postazioni di ... Leggi su agi (Di lunedì 8 marzo 2021) AGI File ordinate e nel rispetto del distanziamento, tempi d'attesa tutto sommato brevi, disagi contenuti e qualche caso di contagio prontamente individuato. È sembrato un 'esordio' positivo - stando almeno alle prime rilevazioni - quello dell'ordinanza del presidente della Regione, Christian Solinas, che prevede per chi arriva inun certificato di immunità o, in alternativa, unrapido neie aero. Da un primo bilancio si registrano 1.382 arrivi nei vari scali. Al netto dei viaggiatori in regola con l'atazione prevista e di quelli che si metteranno in isolamento o che faranno ilautonomamente entro le 48 ore, sono 597 le persone che si sono sottoposti a tampone antigenico a immunofluorescenza all'arrivo nelle postazioni di ...

Ultime Notizie dalla rete : La Sardegna Prima giornata di controlli anticovid. Nessun positivo ai test molecolari Per quanto riguarda la Direzione Marittima di tutto il nord Sardegna ecco i numeri totali: SBARCATI TEST RAPIDI PORTO TORRES 146 97 SANTA TERESA 45 25 GOLFO ARANCI 182 32 OLBIA 725 300 TOTALE 1.098 ...

Sardegna choc, cadavere di un uomo rinvenuto nel bagno di un treno: indagini in corso ... a bordo di un convoglio fermo nella stazione di Serramanna (Sud Sardegna) . Leggi anche > Un altro passeggero, che stava cercando di entrare nel bagno , ha trovato la porta chiusa dall'interno e, ...

