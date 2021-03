Isis, fermato a Bari 36enne algerino: è accusato di aver partecipato alla strage del Bataclan (Di lunedì 8 marzo 2021) L'uomo, secondo quanto accertato dagli investigatori, aveva formato una cellula con i suoi fratelli e altri uomini, garantendo agli autori materiali della strage a Parigi nel 2015 i documenti: "Erano i falsari dell'Isis". Era già in carcere ma sarebbe uscito a giugno Leggi su repubblica (Di lunedì 8 marzo 2021) L'uomo, secondo quanto accertato dagli investigatori, aveva formato una cellula con i suoi fratelli e altri uomini, garantendo agli autori materiali dellaa Parigi nel 2015 i documenti: "Erano i falsari dell'". Era già in carcere ma sarebbe uscito a giugno

Advertising

repubblica : Isis, fermato a Bari 36enne algerino: partecipò alla strage del Bataclan: L'uomo, secondo quanto accertato dagli in… - poliziadistato : Bari, fermato cittadino algerino per terrorismo internazionale. Indagini #Digos e #antiterrorismo #dcpp hanno acce… - CassidySlockett : Terrorismo, fermato a Bari 36enne algerino dell'Isis: partecipò alla strage del Bataclan - giuliabottini : RT @_DAGOSPIA_: TERRORISMO ALLE CIME DI RAPA – IL FALSARIO ALGERINO DELL’ISIS FERMATO A BARI STAVA PER USCIRE DI CAR - max_ronchi : TERRORISMO ALLE CIME DI RAPA – IL FALSARIO ALGERINO DELL’ISIS FERMATO A BARI STAVA PER USCIRE DI -