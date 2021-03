Il virus impazza ma Pd e M5S devono decidere in fretta (Di lunedì 8 marzo 2021) ROMA – Le notizie che arrivano da molte città italiane, dove il covid con le varianti sta colpendo con grande velocità, non promettono nulla di buono. E sono sempre più le voci su possibili nuove e più dure ‘strette’ in tutt’Italia che ai più alti livelli si stanno decidendo in queste ore. In molti già questo fine settimana si aspettano di ritrovarsi in zona ‘rossa’. Questa l’emergenza che si accompagna però anche ad un’altra emergenza, politica stavolta: la situazione dentro il Pd, dopo le dimissioni del segretario Nicola Zingaretti; il nuovo M5S a cui sta lavorando l’ex premier, Giusepe Conte, incaricato dal Garante supremo, Beppe Grillo, di trovare una strada per rilanciare il movimento oggi in caduta libera. Leggi su dire (Di lunedì 8 marzo 2021) ROMA – Le notizie che arrivano da molte città italiane, dove il covid con le varianti sta colpendo con grande velocità, non promettono nulla di buono. E sono sempre più le voci su possibili nuove e più dure ‘strette’ in tutt’Italia che ai più alti livelli si stanno decidendo in queste ore. In molti già questo fine settimana si aspettano di ritrovarsi in zona ‘rossa’. Questa l’emergenza che si accompagna però anche ad un’altra emergenza, politica stavolta: la situazione dentro il Pd, dopo le dimissioni del segretario Nicola Zingaretti; il nuovo M5S a cui sta lavorando l’ex premier, Giusepe Conte, incaricato dal Garante supremo, Beppe Grillo, di trovare una strada per rilanciare il movimento oggi in caduta libera.

