Il Recovery Fund perde 5 miliardi per strada. Il ministro Franco rifà i conti: «Ne arriveranno 191» (Di lunedì 8 marzo 2021) Preoccupazione e richieste di rigore. Sfida ambiziosa e tempi stretti. E, soprattutto, un cambio di passo nel modo di impiegare le risorse. Il ministro dell’Economia, Daniele Franco, nel corso dell’audizione in commissione Bilancio, Finanze e Politiche Ue di Senato e Camera, mette a fuoco le tappe per accedere al Recovery Fund. La sfida delle sfide sulla quale si è azzoppato il governo Conte. Dal Recovery 5 miliardi in meno per l’Italia Dal Recovery arriveranno all’Italia 5 miliardi in meno del previsto. Un errore del governo Conte? Franco non lo dice. Si limita a precisare che per la ”finalizzazione del piano” di ripresa e resilienza occorrerà tenere conto dei dati più aggiornati. “Che tengono conto del fatto che il ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 8 marzo 2021) Preoccupazione e richieste di rigore. Sfida ambiziosa e tempi stretti. E, soprattutto, un cambio di passo nel modo di impiegare le risorse. Ildell’Economia, Daniele, nel corso dell’audizione in commissione Bilancio, Finanze e Politiche Ue di Senato e Camera, mette a fuoco le tappe per accedere al. La sfida delle sfide sulla quale si è azzoppato il governo Conte. Dalin meno per l’Italia Dalall’Italia 5in meno del previsto. Un errore del governo Conte?non lo dice. Si limita a precisare che per la ”finalizzazione del piano” di ripresa e resilienza occorrerà tenere conto dei dati più aggiornati. “Che tengono conto del fatto che il ...

Advertising

riotta : Chi crede che Recovery Fund salvi Italia senza ripresa economica e innvazione sbaglia i conti e Draghi lo sa - marattin : Sono stato a Sky Economia. La nomina del Generale Figliuolo a posto di Arcuri, le doverose scelte pro-crescita del… - matteosalvinimi : Si può e si deve intervenire in Calabria sulla Statale 106, anche grazie ai fondi del Recovery Fund, per renderla p… - robg1u : Tenete pure la mimosa, preferisco il #giustomezzo! Oggi, nella #giornatainternazionaledelladonna, leggete (e magari… - Pinodemarco : RT @sostengo5: Qualcuno sa dirmi quale altro paese europeo si affidato alle multinazionali per la gestione del Recovery Fund? #IoStoCoi40 #… -