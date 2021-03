Il Pd non scelga il traghettatore nei caminetti (Di lunedì 8 marzo 2021) Oggi, dopo le dimissioni allo stato irrevocabili di Zingaretti, il Pd si trova davanti alla necessità di decidere in modo radicale sul proprio futuro ed è inutile nascondere che si è difronte a un passaggio vitale. Il nodo della vita interna, della sua equivoca natura democratica, della sua aridità, della sclerosi della sua linfa vitale torna evidente, non è un tema nuovo: emerse con evidenza almeno dieci anni fa con le dimissioni di Walter Veltroni, fondatore del Pd, che si dimise con motivazioni e con sentimenti che oggi, pari pari, ripropone Zingaretti. Dunque siamo stati dieci anni davanti allo specchio a osservare i nostri difetti, ad assistere a un progressivo ritrarsi dell’elasticità e del vigore dei nostri tessuti, ma non abbiamo preso mai decisioni o iniziative vere per affrontare il problema. Non demonizzo le correnti. In ogni partito sono vitali ed esistono in natura, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 marzo 2021) Oggi, dopo le dimissioni allo stato irrevocabili di Zingaretti, il Pd si trova davanti alla necessità di decidere in modo radicale sul proprio futuro ed è inutile nascondere che si è difronte a un passaggio vitale. Il nodo della vita interna, della sua equivoca natura democratica, della sua aridità, della sclerosi della sua linfa vitale torna evidente, non è un tema nuovo: emerse con evidenza almeno dieci anni fa con le dimissioni di Walter Veltroni, fondatore del Pd, che si dimise con motivazioni e con sentimenti che oggi, pari pari, ripropone Zingaretti. Dunque siamo stati dieci anni davanti allo specchio a osservare i nostri difetti, ad assistere a un progressivo ritrarsi dell’elasticità e del vigore dei nostri tessuti, ma non abbiamo preso mai decisioni o iniziative vere per affrontare il problema. Non demonizzo le correnti. In ogni partito sono vitali ed esistono in natura, ...

