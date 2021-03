I primi passi di Perseverance sul suolo marziano

Leggi su wired

(Di lunedì 8 marzo 2021) (Foto: Nasa/Jpl-Caltech)Ancor prima di atterrare,, il rover della Nasa arrivato su Marte il 18 febbraio scorso, ha dato il via al suo spettacolo. Dopo il video del cosiddetto “ammartaggio”, foto in alta definizione del Pianeta rosso e registrazioni audio del vento, ora si prosegue con un altro importante traguardo:, infatti, ha fatto i suoisulla superficie di Marte, percorrendo circa 6 metri. E, durante questo primo test di locomozione che servirà a calibrare i sistemi e gli strumenti a bordo, ci inviato un’altra fotografia in cui si vedono le sue impronte impresse sulla polvere rossa. The adventure is only beginning. @NASAPersevere took its first drive on Mars. This test marks a major milestone before science operations get underway for the largest and ...