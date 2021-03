Fra le ipotesi meno attività fisica, modifiche nella dieta e più pc e tablet (Di lunedì 8 marzo 2021) Milano, 8 mar. (Adnkronos Salute) - "Sono più che raddoppiati, durante il lockdown del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, i casi di pubertà anticipata o precoce registrati all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma". Lo comunica l'Irccs capitolino sulla base di uno studio osservazionale pubblicato sull''Italian Journal of Pediatrics' e condotto dagli specialisti del reparto di Endocrinologia, guidato da Marco Cappa. Una seconda fase della ricerca è già stata avviata per accertare le cause del fenomeno, informano dall'ospedale. La pubertà precoce - ricordano gli esperti del Bambino Gesù - consiste nella maturazione sessuale che inizia prima degli 8 anni nelle bambine e prima dei 9 anni nei maschi. Una condizione che rientra nell'ambito delle malattie rare, con un'incidenza dello 0,1-0,6% della popolazione (in Italia da 1 a 6 nati ogni ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Milano, 8 mar. (Adnkronos Salute) - "Sono più che raddoppiati, durante il lockdown del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, i casi di pubertà anticipata o precoce registrati all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma". Lo comunica l'Irccs capitolino sulla base di uno studio osservazionale pubblicato sull''Italian Journal of Pediatrics' e condotto dagli specialisti del reparto di Endocrinologia, guidato da Marco Cappa. Una seconda fase della ricerca è già stata avviata per accertare le cause del feno, informano dall'ospedale. La pubertà precoce - ricordano gli esperti del Bambino Gesù - consistematurazione sessuale che inizia prima degli 8 anni nelle bambine e prima dei 9 anni nei maschi. Una condizione che rientra nell'ambito delle malattie rare, con un'incidenza dello 0,1-0,6% della popolazione (in Italia da 1 a 6 nati ogni ...

