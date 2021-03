Esanatoglia | trovata volpe uccisa | evirata ed impalata ad un albero

Leggi su ck12

(Di lunedì 8 marzo 2021) Adrinvenuta la carcassa di unaedad un. LAC denuncia l’atroce gesto. Ad, in provincia di Macerata, è stato rinvenuto il corpo di unaedad un. L’animale è stato trovato in zona Chiusa, alle pendici del locale crossodromo. Un gesto disumano. Leggi anche -> Milano, donna di 41 anni uccide la figlia di due anni: l’accaduto Si tratta di un esemplare adulto di, che probabilmente è stato ucciso per avvelenamento. L’animale è stato anche evirato dei propri genitali che gli sono stati messi in bocca. Il cadavere è stato poi impalato ad una pianta ...