Covid, via libera al vaccino AstraZeneca anche per gli over 65 (Di lunedì 8 marzo 2021) ROMA - Con una circolare firmata dal direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, arriva il via libera all'uso del vaccino AstraZeneca per gli over 65. "Ulteriori ... Leggi su gazzettadiparma (Di lunedì 8 marzo 2021) ROMA - Con una circolare firmata dal direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, arriva il viaall'uso delper gli65. "Ulteriori ...

Advertising

petergomezblog : Vaccino anti-Covid, l’ultima falla nel portale di prenotazioni della Lombardia: in alcuni canali è possibile che pr… - repubblica : ?? Covid, via libera al vaccino AstraZeneca anche per gli over 65: ecco la circolare del ministero della Salute - petergomezblog : Brindisi, 30 anni fa l’arrivo di 27mila albanesi in 24 ore. La storia di Pjerin: “La città ci salvò, ora dopo esser… - tizianacairati : RT @Corriere: A Milano via al vaccino per li insegnanti: 500 al giorno (uno al minuto) al Museo della Scienza - agro24tw : Angri. COVID: il sindaco Ferraioli chiude la città dalle ore 18,00 -