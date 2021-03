Covid-19, monaci positivi nell’Abbazia Benedettina a Cava de’ Tirreni (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCava de’ Tirreni (Sa) – Continua a diffondersi sempre più velocemente il Covid-19; in Campania, secondo gli ultimi dati, la Provincia di Salerno e quella di Napoli sono le più colpite dal virus. A Cava de’ Tirreni, nell’Abbazia Benedettina della Santissima Trinità, sono risultati positivi al coronavirus sei monaci. Anche il sindaco di Cava de’Tirreni, Vincenzo Servalli, commenta la notizia in un post: “Esprimo la mia vicinanza personale e quella di tutti i cavesi, alla comunità monastica dell’Abbazia Benedettina, al Padre Abate, Michele ed ai nostri amati monaci, con la certezza che supereranno la difficile prova del ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutode’(Sa) – Continua a diffondersi sempre più velocemente il-19; in Campania, secondo gli ultimi dati, la Provincia di Salerno e quella di Napoli sono le più colpite dal virus. Ade’della Santissima Trinità, sono risultatial coronavirus sei. Anche il sindaco dide’, Vincenzo Servalli, commenta la notizia in un post: “Esprimo la mia vicinanza personale e quella di tutti i cavesi, alla comunità monastica dell’Abbazia, al Padre Abate, Michele ed ai nostri amati, con la certezza che supereranno la difficile prova del ...

