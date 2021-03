Contro i pregiudizi sul rapporto tra donne e cibo (Di lunedì 8 marzo 2021) Il cibo è nutrizione, e insieme uno strumento di lettura della società: molti dei pregiudizi sul rapporto tra le donne e il cibo (e il vino) sono la spia di un sessismo diffuso. Si dice che le donne abbiano “gusti più delicati”, o che preferiscano “i vini fruttati”, o che “odino l’aglio”, e ancora, che quando sono al ristorante non debbano pagare, se accompagnate, e guai a essere affamate! Se si tratta di lavoratrici del settore alimentare poi, le storie si moltiplicano: se si tratta di cuoche, sono considerate meno forti degli uomini. Se sommelier, meno esperte. Se bariste, è richiesta la bella presenza. Funziona anche al contrario: ci si aspetta che gli uomini a tavola siano carnivori e molto affamati. Ma: questi sono dati di fatto o pregiudizi? Rispondono a realtà o ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 8 marzo 2021) Ilè nutrizione, e insieme uno strumento di lettura della società: molti deisultra lee il(e il vino) sono la spia di un sessismo diffuso. Si dice che leabbiano “gusti più delicati”, o che preferiscano “i vini fruttati”, o che “odino l’aglio”, e ancora, che quando sono al ristorante non debbano pagare, se accompagnate, e guai a essere affamate! Se si tratta di lavoratrici del settore alimentare poi, le storie si moltiplicano: se si tratta di cuoche, sono considerate meno forti degli uomini. Se sommelier, meno esperte. Se bariste, è richiesta la bella presenza. Funziona anche al contrario: ci si aspetta che gli uomini a tavola siano carnivori e molto affamati. Ma: questi sono dati di fatto o? Rispondono a realtà o ...

