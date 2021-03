Chi sono Le Deva, tutto quello che c’è da sapere sul gruppo musicale al femminile (Di lunedì 8 marzo 2021) . Curiosità e dettagli della band che ha duettato a Sanremo con Orietta Berti Instagram Le DevaLe Deva sono un gruppo musicale tutto al femminile formatosi nel 2016. In un primo momento la band era composto da: Verdiana Zangaro, Greta Manuzi, Roberta Pompa e Simonetta Spiri. Successivamente, però, Laura Bono ha preso il posto della Spiri. Il gruppo ha scelto di chiamarsi in tale modo rifacendosi a due correnti: quella mitologica e quella religiosa. Infatti, secondo la mitologia di diverse culture, i Deva sono gli spiriti della natura, ma Deva è anche la fusione tra la lettera “D”, lettera iniziale di Dio e “Eva” ossia la prima donna, secondo la Bibbia, creata da Dio. Ti potrebbe ... Leggi su ck12 (Di lunedì 8 marzo 2021) . Curiosità e dettagli della band che ha duettato a Sanremo con Orietta Berti Instagram LeLeunalformatosi nel 2016. In un primo momento la band era composto da: Verdiana Zangaro, Greta Manuzi, Roberta Pompa e Simonetta Spiri. Successivamente, però, Laura Bono ha preso il posto della Spiri. Ilha scelto di chiamarsi in tale modo rifacendosi a due correnti: quella mitologica e quella religiosa. Infatti, secondo la mitologia di diverse culture, igli spiriti della natura, maè anche la fusione tra la lettera “D”, lettera iniziale di Dio e “Eva” ossia la prima donna, secondo la Bibbia, creata da Dio. Ti potrebbe ...

