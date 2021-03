Caputo: “Sembra una guerra. Ora vacciniamoci, è la strada migliore per uscire da questa situazione” (Di lunedì 8 marzo 2021) E’ passato un anno da quando l’attaccante del Sassuolo Francesco Caputo ha provato a tranquillizzare gli italiani con questo cartello: “Andrà tutto bene, restate a casa”. L’ex Empoli ha parlato di quei momenti ai microfoni di Sky Sport: “E’ un ricordo che mi è rimasto dentro perché è stata l’ultima partita prima dello stop. L’atmosfera era difficile e delicata. L’idea del biglietto è nata anche grazie a mia moglie che prima della partita mi ha detto di lanciare un messaggio a tutti gli italiani. L’ho scritto al momento, non sapeva nulla nessuno, l’ho dato al team manager e poi ho esposto il biglietto dopo il gol. questa Sembra una guerra, è dura perché siamo ancora nel pieno della pandemia però ora siamo diventati ‘bravi’ a conviverci. Dobbiamo rispettare sempre le regole perché sono importanti. Sicuramente in questo ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 8 marzo 2021) E’ passato un anno da quando l’attaccante del Sassuolo Francescoha provato a tranquillizzare gli italiani con questo cartello: “Andrà tutto bene, restate a casa”. L’ex Empoli ha parlato di quei momenti ai microfoni di Sky Sport: “E’ un ricordo che mi è rimasto dentro perché è stata l’ultima partita prima dello stop. L’atmosfera era difficile e delicata. L’idea del biglietto è nata anche grazie a mia moglie che prima della partita mi ha detto di lanciare un messaggio a tutti gli italiani. L’ho scritto al momento, non sapeva nulla nessuno, l’ho dato al team manager e poi ho esposto il biglietto dopo il gol.una, è dura perché siamo ancora nel pieno della pandemia però ora siamo diventati ‘bravi’ a conviverci. Dobbiamo rispettare sempre le regole perché sono importanti. Sicuramente in questo ...

