Avanti un altro! Carmen Di Pietro nel cast come poetessa

(Di lunedì 8 marzo 2021)diLa cultura viene prima di tutto, anche adun. Nella sua nuova edizione al debutto proprio quest’oggi – 8 marzo – il quiz preserale di Canale5 condotto da Paolo Bonolis si arricchirà addirittura di un nuovo contributo ‘letterario’. Sì, ma per modo di dire (e di ridere alla grande). Nelfisso del programma – reggetevi forte – arriverà infattiDinel ruolo di. La surreale new entry si aggiungerà ai protagonisti del cosiddetto «salottino», ossia il parterre di improbabili personaggi che animano il quiz e che Bonolis coinvolge in alcuni momenti della trasmissione. La showgirl lucana, in particolare, si presenterà per declamare alcune poesie,del resto aveva già fatto – con ...

Advertising

borghi_claudio : @Sbiriguda3 @aphrodya1 Guardi che nel dibattito sulla fiducia Draghi ha detto una cosa, io gli ho risposto che non… - robersperanza : Grazie a tutti i medici specializzandi del nostro Paese che hanno unitariamente sottoscritto l’intesa con governo e… - VeronicA040511 : @marsate14 Avanti un altro come fu per Oppini Sonia urtis.. - aspettaaspetta : RT @GiancarloDeRisi: Gli scienziati dicono un po' tutti le stesse cose: scuole chiuse, una 'super zona rossa', i fine settimana 'di guerra'… - Domenic62340660 : RT @GiancarloDeRisi: Gli scienziati dicono un po' tutti le stesse cose: scuole chiuse, una 'super zona rossa', i fine settimana 'di guerra'… -

Ultime Notizie dalla rete : Avanti altro

...quando Renzi con straordinaria intuizione politica si è reso conto che non si poteva andare...rimanere comunque nel PD per far arrivare a dieci il gruppo dei cosidetti responsabili tra l'...Roberto Burioni dalla sua pagina MedicalFacts ha toccato un'tasto dolente' per gli scettici ... interessante perché condotto in UK, 'dove - scrive - sono piùcon questo vaccino': 'Le ...Ci facemmo avanti. Per qualsiasi cosa noi ci saremmo stati ... Aborto, quindi, legale, si, ma a certe condizioni e come male minore, afferma la legge. Altro che chiudere il libro e non parlarne più. L ...8.3.2021 16:11 - mikelsfinanza WALL STREET: tutti si aspettano forte inflazione. A quanto sembra, malgrado tutto gli operatori si aspettano una forte spinta inflattiva. Ma sarà v ...