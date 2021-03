Apice | fiamme nella notte | distrutto un fienile

(Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Incendio questain un capannone adibito ain contrada Morrone, nel comune di. Ad andare in fumo tutti i rotoli di fieno posti all’interno della struttura, distrutti dalle. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, al lavoro anche questa mattina per spegnere il rogo. I carabinieri della stazione distanno indagando sul caso per provare a far luce su quanto accaduto e sulle relative cause. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

