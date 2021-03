Ama, Zaghis: risanamento da 500 mln non dovuto nè scontato (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma – Oltre mezzo miliardo di euro. A tanto ammontano gli investimenti di Roma Capitale nella complessiva opera di risanamento e rilancio di Ama. L’amministratore unico della municipalizzata, Stefano Zaghis, ha spiegato cosi’ i numeri: “E’ un’operazione complessiva da oltre mezzo miliardo di euro piu’ gli eventuali investimenti che saranno fatti dal socio”. Che innanzitutto ha messo 256 milioni di euro tra ricapitalizzazione (50), finanziamento soci (100) e rinuncia a crediti (106). “Un risanamento non dovuto ne’ scontato. La situazione in cui ho trovato l’azienda nell’ottobre del 2019, quando sono stato nominato, e’ stata il frutto di una scelta strategica sbagliata, fatta nel 2003 dal Comune insieme ad Ama, di affidare alla societa’ la riscossione della Tari senza darle la possibilita’ di dotarsi ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma – Oltre mezzo miliardo di euro. A tanto ammontano gli investimenti di Roma Capitale nella complessiva opera die rilancio di Ama. L’amministratore unico della municipalizzata, Stefano, ha spiegato cosi’ i numeri: “E’ un’operazione complessiva da oltre mezzo miliardo di euro piu’ gli eventuali investimenti che saranno fatti dal socio”. Che innanzitutto ha messo 256 milioni di euro tra ricapitalizzazione (50), finanziamento soci (100) e rinuncia a crediti (106). “Unnonne’. La situazione in cui ho trovato l’azienda nell’ottobre del 2019, quando sono stato nominato, e’ stata il frutto di una scelta strategica sbagliata, fatta nel 2003 dal Comune insieme ad Ama, di affidare alla societa’ la riscossione della Tari senza darle la possibilita’ di dotarsi ...

Advertising

antonioamantini : RT @fpcgilromalazio: AMA in stato di agitazione, #Cgil-Cisl-Fiadel: “Dopo cimiteri e appalti riuniamo le vertenze. Da Zaghis attacco senza… - effemoscovini : RT @fpcgilromalazio: AMA in stato di agitazione, #Cgil-Cisl-Fiadel: “Dopo cimiteri e appalti riuniamo le vertenze. Da Zaghis attacco senza… - fpcgilromalazio : AMA in stato di agitazione, #Cgil-Cisl-Fiadel: “Dopo cimiteri e appalti riuniamo le vertenze. Da Zaghis attacco sen… -