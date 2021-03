Alpini, come funziona il corso militare per imparare a sopravvivere in montagna (Di lunedì 8 marzo 2021) La formazione dei militari oggi è sempre più specializzata. Così accade anche per gli Alpini, il corpo dell'Esercito Italiano specializzato nelle operazioni in territorio montano. Per le “penne nere” non è più sufficiente saper sciare ed essere abili nell'arrampicata, ma è necessario integrare la preparazione Alpinistica con l’addestramento tattico su terreni impervi come le Alpi e in generale la montagna. Il corso in Mountain Warfare Se oltre 150 Alpini sono stati impegnati nell'eccellente organizzazione dei Mondiali di sci alpino, sulle Dolomiti di Sesto sotto le Tre Cime di Lavaredo, una selezione di militari della Brigata Alpina “Julia” - che ha sede a Udine - ha partecipato a un impegnativo periodo di addestramento denominato Mountain Warfare Course. Lo scopo è di insegnare ai ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 8 marzo 2021) La formazione dei militari oggi è sempre più specializzata. Così accade anche per gli, il corpo dell'Esercito Italiano specializzato nelle operazioni in territorio montano. Per le “penne nere” non è più sufficiente saper sciare ed essere abili nell'arrampicata, ma è necessario integrare la preparazionestica con l’addestramento tattico su terreni impervile Alpi e in generale la. Ilin Mountain Warfare Se oltre 150sono stati impegnati nell'eccellente organizzazione dei Mondiali di sci alpino, sulle Dolomiti di Sesto sotto le Tre Cime di Lavaredo, una selezione di militari della Brigata Alpina “Julia” - che ha sede a Udine - ha partecipato a un impegnativo periodo di addestramento denominato Mountain Warfare Course. Lo scopo è di insegnare ai ...

Advertising

mbonva : @SDellabella La curva va azzerata, non rallentata. Dichiara un obiettivo chiaro, non ambiguo e un piano per raggiun… - bartolozzic : Per colpe non di Arcuri, ne del governo Conte, mancano i vaccini. Per il resto, la vaccinazione procede bene, megli… - rossellabea : RT @MineraliStorie: Ho scritto un libro riguardo a 7 piccoli #ghiacciai #alpini. L'ho fatto perché le storie legate ad essi non andassero p… - serpilloc : RT @MineraliStorie: Ho scritto un libro riguardo a 7 piccoli #ghiacciai #alpini. L'ho fatto perché le storie legate ad essi non andassero p… - Yield10 : RT @MineraliStorie: Ho scritto un libro riguardo a 7 piccoli #ghiacciai #alpini. L'ho fatto perché le storie legate ad essi non andassero p… -