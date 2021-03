8 marzo, siamo capaci di rendere le donne insicure nelle case e non ne abbiamo alcun diritto (Di lunedì 8 marzo 2021) di Jakub Stanislaw Golebiewski In questi ultimi giorni da Trento, Biella, Torino, Milano, Genova, Roma, Albenga, Potenza, gruppi di uomini sono scesi nelle strade indossando mascherine e scarpe rosse contro la violenza maschile sulle donne e da uomo e papà di due figlie femmine, non posso fare altro che ringraziarli pubblicamente. Tutto è nato dal tweet della giornalista Milena Gabanelli che giorni fa ha scritto: “Ne ammazzano una al giorno ma io vedo solo donne manifestare, protestare, gridare aiuto. Non ho visto una sola iniziativa organizzata dagli uomini, contro gli uomini che uccidono le loro mogli o fidanzate. Dove siete? Non è cosa da maschi proteggere le donne?” Forse è stata questa la molla che ha fatto partire la marcia degli uomini con iniziative spontanee e non organizzate o forse sono finalmente il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) di Jakub Stanislaw Golebiewski In questi ultimi giorni da Trento, Biella, Torino, Milano, Genova, Roma, Albenga, Potenza, gruppi di uomini sono scesistrade indossando mascherine e scarpe rosse contro la violenza maschile sullee da uomo e papà di due figlie femmine, non posso fare altro che ringraziarli pubblicamente. Tutto è nato dal tweet della giornalista Milena Gabanelli che giorni fa ha scritto: “Ne ammazzano una al giorno ma io vedo solomanifestare, protestare, gridare aiuto. Non ho visto una sola iniziativa organizzata dagli uomini, contro gli uomini che uccidono le loro mogli o fidanzate. Dove siete? Non è cosa da maschi proteggere le?” Forse è stata questa la molla che ha fatto partire la marcia degli uomini con iniziative spontanee e non organizzate o forse sono finalmente il ...

