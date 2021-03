Violenta rissa a Fondi, due ragazzini si picchiano e il branco li filma: sanzionati 12 minorenni (Di domenica 7 marzo 2021) Un’ escalation di violenza che continua a far paura. Ennessima Violenta rissa tra ragazzini, avvenuta questa volta a Fondi, in provincia di Latina. Piazza San Francesco, due ragazzini si scontrano sotto gli occhi di un gruppo di coetanei che oltre a riprenderli con il telefonino li incita ad una ancor maggiore, se è possibile, violenza. Com’era prevedibile il filmato ha fatto il giro del web, social network compresi, indignando la comunità cittadina ma già da questa mattina le forze dell’ordine sono riuscite ad identificare sia i due litiganti sia gli altri ragazzi, tutti minorenni. In particolare il gruppo era composto da dieci ragazzini di circa 16 anni, tutti sanzionati anche per aver trasgredito le regole dell’attuale Dpcm creando ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 7 marzo 2021) Un’ escalation di violenza che continua a far paura. Ennessimatra, avvenuta questa volta a, in provincia di Latina. Piazza San Francesco, duesi scontrano sotto gli occhi di un gruppo di coetanei che oltre a riprenderli con il telefonino li incita ad una ancor maggiore, se è possibile, violenza. Com’era prevedibile ilto ha fatto il giro del web, social network compresi, indignando la comunità cittadina ma già da questa mattina le forze dell’ordine sono riuscite ad identificare sia i due litiganti sia gli altri ragazzi, tutti. In particolare il gruppo era composto da diecidi circa 16 anni, tuttianche per aver trasgredito le regole dell’attuale Dpcm creando ...

