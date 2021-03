Vincitore Sanremo 2021, chi è? Trionfano i Maneskin (Di domenica 7 marzo 2021) , Fedez e Francesca Michielin al secondo posto. Ermal Meta terzo. Chi è il Vincitore del Festival di Sanremo 2021? A contendersi la vittoria finale sono stati Ermal Meta con il brano “Un milione di cose da dirti”, Francesca Michielin e Fedez con la canzone “Chiamami per nome” L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 7 marzo 2021) , Fedez e Francesca Michielin al secondo posto. Ermal Meta terzo. Chi è ildel Festival di? A contendersi la vittoria finale sono stati Ermal Meta con il brano “Un milione di cose da dirti”, Francesca Michielin e Fedez con la canzone “Chiamami per nome” L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

