VIDEO Roger Federer, l’allenamento a Doha a pochi giorni dal ritorno in campo (Di domenica 7 marzo 2021) Roger Federer è prossimo al ritorno in campo. Non esordirà proprio all’inizio della settimana, ma a Doha ci vorrà ancora qualche giorno affinché lo svizzero possa essere rivisto dal mondo del tennis in un incontro ufficiale. Il sorteggio, infatti, lo vede testa di serie numero 2 e per questo motivo usufruisce di un bye, attendendo in tal modo uno tra il britannico Daniel Evans e il francese Jeremy Chardy, con cui ha un record positivo (3-0 contro l’uno, 4-1 contro l’altro). Federer non gioca un match ufficiale dall’inizio del 2020, quando perse la semifinale degli Australian Open contro Novak Djokovic in tre set: in quell’occasione fu condizionato da alcuni problemi alla schiena, ragion per cui il serbo gli rese onore e chiese rispetto per il suo avversario vista proprio questa ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021)è prossimo alin. Non esordirà proprio all’inizio della settimana, ma aci vorrà ancora qualche giorno affinché lo svizzero possa essere rivisto dal mondo del tennis in un incontro ufficiale. Il sorteggio, infatti, lo vede testa di serie numero 2 e per questo motivo usufruisce di un bye, attendendo in tal modo uno tra il britannico Daniel Evans e il francese Jeremy Chardy, con cui ha un record positivo (3-0 contro l’uno, 4-1 contro l’altro).non gioca un match ufficiale dall’inizio del 2020, quando perse la semifinale degli Australian Open contro Novak Djokovic in tre set: in quell’occasione fu condizionato da alcuni problemi alla schiena, ragion per cui il serbo gli rese onore e chiese rispetto per il suo avversario vista proprio questa ...

