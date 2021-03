Vaccini in Toscana, pazienti superfragili e fragili: cambia il sistema di prenotazione, ecco come funziona (Di domenica 7 marzo 2021) Da mercoledì si aprono le agende per 800mila persone: l'assessore Bezzini spiega il meccanismo per chi ha patologie croniche gravi e gravissime Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 7 marzo 2021) Da mercoledì si aprono le agende per 800mila persone: l'assessore Bezzini spiega il meccanismo per chi ha patologie croniche gravi e gravissime

merinpops : Ho appena letto un articolo in cui dicono che in Toscana danno ai medici di famiglia 18 vaccini a settimana da dist… - infoitinterno : Vaccini, Toscana cambia strategia: niente più categorie, solo fascia d'età e salute i criteri - tgregione : In Toscana nei prossimi giorni vaccini ad altri 33mila over 80 - chiadegli : RT @Antonio_Caramia: #Vaccini Popolazione vaccinata ??Con 2 dosi: 2,74% Bolzano 4,4% VdA 4,2% Piemonte ed Emilia Romagna 3,5% ??Con 1 dose:… - Antonio_Caramia : #Vaccini Popolazione vaccinata ??Con 2 dosi: 2,74% Bolzano 4,4% VdA 4,2% Piemonte ed Emilia Romagna 3,5% ??Con 1 do… -