Una Domenica IN per salutare Sanremo 2021 ma si parte più tardi (Di domenica 7 marzo 2021) Un appuntamento assolutamente da non perdere quello con Domenica IN del 7 marzo 2021! Mara Venier è la sola che sarà a Sanremo, è arrivata ieri ed è prontissima per la puntata di questo pomeriggio che ci terrà compagnia per una lunga diretta. Purtroppo non la vedremo dalle 14. Infatti oggi Domenica IN andrà in onda con un nuovo orario. Dopo il TG 1 infatti la Rai seguirà la messa di Papa Francesco nel suo viaggio in Iraq. Ma finita la diretta della Santa Messa, ecco una Domenica a tutta Sanremo. La puntata di Domenica IN del 7 marzo andrà in onda dalle 15.30 alle 20.00 su Rai1 in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo. Che cosa ci aspetta? Scopriamo le anticipazioni per questa imperdibile puntata del programma di Rai 1. Domenica ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 7 marzo 2021) Un appuntamento assolutamente da non perdere quello conIN del 7 marzo! Mara Venier è la sola che sarà a, è arrivata ieri ed è prontissima per la puntata di questo pomeriggio che ci terrà compagnia per una lunga diretta. Purtroppo non la vedremo dalle 14. Infatti oggiIN andrà in onda con un nuovo orario. Dopo il TG 1 infatti la Rai seguirà la messa di Papa Francesco nel suo viaggio in Iraq. Ma finita la diretta della Santa Messa, ecco unaa tutta. La puntata diIN del 7 marzo andrà in onda dalle 15.30 alle 20.00 su Rai1 in diretta dal Teatro Ariston di. Che cosa ci aspetta? Scopriamo le anticipazioni per questa imperdibile puntata del programma di Rai 1....

Advertising

espressonline : La nostra @mannocchia è a Qaraqosh, in #Iraq . Qui domenica papa Francesco arriverà per una visita storica in una c… - reportrai3 : Terra dei fuochi: una guerra che non trova fine e che si ripercuote sulla salute degli abitanti Domenica dalle 20.… - reportrai3 : Le trafile sono gli stampi che danno forma alla pasta. Quelli in bronzo rallentano la produzione: per questo l’indu… - BranislavBizjak : RT @sono_selvatica: La domenica è già una sinfonia di suo, con un buon caffè poi, diventa un capolavoro!! ?????? Buondì my friends, accomodat… - nourahope : Buona domenica al mondo Che cosa succede?? Solo una tazza di caffè? E rilassati....?? -